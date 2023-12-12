Мизулина прокомментировала возможность блокировки YouTube

«YouTube себя интересно повел, когда началась СВО. Он отключил рекламу в России, и это прекрасно. Очень удобно, правда? Но, кроме рекламы, там остались рекомендации, которые словно специально подсовывают россиянам «вражеский» контент – какую-нибудь расчлененку или явную агитацию. Это манипуляция со стороны YouTube», – отметила Мизулина.