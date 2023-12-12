Мизулина прокомментировала возможность блокировки YouTube
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала возможность блокировки видеохостинга YouTube. Своим мнением по данному вопросу она поделилась в ходе встречи со школьниками и студентами в столице Приволжья.
«YouTube себя интересно повел, когда началась СВО. Он отключил рекламу в России, и это прекрасно. Очень удобно, правда? Но, кроме рекламы, там остались рекомендации, которые словно специально подсовывают россиянам «вражеский» контент – какую-нибудь расчлененку или явную агитацию. Это манипуляция со стороны YouTube», – отметила Мизулина.
Однако, по ее словам, на данный момент достойной замены YouTube в России нет. А потому о блокировке зарубежного видеохостинга говорить преждевременно.
«Мы, конечно, надеемся на VK Play. Но до YouTube ему пока далеко. Так что никаких блокировок пока», – добавила глава Лиги безопасного интернета.