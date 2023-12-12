Сбер локализует производство умных телевизоров

Сбер и SberDevices планируют перенести до 50 процентов производства умных телевизоров Sber на территорию особой экономической зоны «Новгородская». Инвестиционный проект был представлен в ходе заседания наблюдательного совета ОЭЗ «Новгородская».

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Работы по оснащению производственной площадки запланированы в 2024 году, а старт производства — на четвертый квартал 2024 года. Размер арендуемой производственной площади составит 7500 м2, где будут производиться телевизоры с диагональю от 43” до 75”.