Старение оказалось полезным для эволюции

Ученые Института эволюции в Венгрии показали, что старение может быть полезным для биологического вида, ускоряя его эволюцию и способствуя быстрым адаптациям к изменениям окружающей среды. Результаты исследования, опубликованные в журнале BMC Biology, показывают, что старение не является неизбежным побочным продуктом эволюции.

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Биологи-эволюционисты моделировали долговременные процессы в популяциях организмов и геномах, изучая различные эволюционные сценарии. Оказалось, что гены, способствующие старению, могут закрепляться в будущих поколениях в результате естественного отбора, если его дополняет родственный отбор, который сохраняет признаки, способствующих выживанию и адаптации близких родственников особи.

Эффект родственного отбора позволяет родственным особям, находящимся в относительной близости друг от друга, лишь немного отличаться по скорости старения и, таким образом, минимизирует их конкуренцию между собой. Родство гарантирует, что линия медленно стареющих особей не сможет «отобрать» хорошие гены у быстро стареющей линии при спаривании, поскольку эти два типа особей редко спариваются друг с другом. В противном случае стареющие особи быстро исчезли, что затруднило бы адаптацию нестареющих к изменяющимся условиям окружающей среды.