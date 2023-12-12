Названы плюсы от изменения климата для России

«Россия является очень большой составной частью нашей планеты, и говорить о какой-то уникальности, как сейчас начали, что в России больше всего теплеет и так далее — это спекуляция. Вспомните, что творилось этим летом в Западной Европе и в Южной Европе? Там 40 градусов было просто за счастье ночью, поэтому говорить о какой-то аномальности в России не приходится. Глобально вклад человечества в климатические изменения носит одну сотую, а то и одну тысячную процента от происходящих изменений. Сейчас в целом планета вступила по большой волне, по большой синусоиде у нас идёт в сторону похолодания на самом деле. А этот всплеск имеет столетний характер», — пояснил ученый.