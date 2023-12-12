Начитали. На «Ленте.ру» масштабный розыгрыш гаджетов

С 12 по 27 декабря «Лента.ру» (входит в Rambler&Co) проводит большой розыгрыш популярных гаджетов среди читателей. Впервые можно получить в подарок iPhone 15, просто читая любимое медиа.

Условие одно и очень простое – создать аккаунт на «Ленте.ру» с помощью безопасного и удобного сервиса авторизации пользователей Сбер ID. После регистрации нужно указать актуальную почту для связи – именно этот адрес будет участвовать в розыгрыше и использоваться для присвоения индивидуального уникального кода каждому участнику. Если у читателя уже есть личный кабинет на «Ленте.ру», нужно выполнить новый вход через Сбер ID.

Пресс-служба

В конкурсе разыгрываются 8 смартфонов iPhone 15 и 20 беспроводных наушников. Условия и правила доступны на официальной странице конкурса сайта «Ленты.ру» и в личном кабинете участника. О результатах розыгрыша читатели узнают в почте и аккаунте на издании. Помимо шанса выиграть призы, авторизация на «Ленте.ру» – это удобный способ создавать свою библиотеку материалов, сохранять интересные статьи и возможность участвовать в обсуждениях.

Информационные справки:

«Лента.ру» — крупнейшее федеральное интернет-издание России, входит в топ-5 самых цитируемых СМИ России («Медиалогия» 2023), одно из самых виральных СМИ русскоязычного интернета (Brand Analytics, 2023), неоднократный обладатель «Премии Рунета», финалист «ТЭФИ-Мультимедиа» и ряда других индустриальных премий и конкурсов. Входит в медиахолдинг Rambler&Co.