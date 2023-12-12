В Италии выяснили, что эмодзи искажают представления о природе

Итальянские ученые обнаружили, что эмодзи в соцсетях в виде животных искажают представления пользователей о разнообразии природы, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования. Как сообщили изданию авторы статьи, опубликованной в журнале iScience, в онлайн-коммуникации используется слишком много смайликов с млекопитающими, но слишком мало — с насекомыми, растениями, грибами и микроорганизмами.

© iOS/Apple

В частности, ученые выявили 112 организмов, имеющих собственные эмодзи в социальных сетях, из которых 92 — это животные и всего 16 — растения. Лишь по одному изображению приходится на грибы и микроорганизмы.

«Хорошее представление древа жизни в социальных сетях значительно облегчит распространение информации о том, что биоразнообразие — это гораздо больше, чем кошки, собаки, львы и панды», — подчеркнул соавтор исследования Джентиле Франческо Фичетола.

По его словам, добавление еще 20-30 смайликов помогло бы сбалансировать представление пользователей о биоразнообразии.