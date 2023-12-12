Объяснено возникновение перемычки в центре Млечного Пути

Ученые Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Даремского университета в Великобритании объяснили возникновение перемычки в центре Млечного Пути, которая могла сформироваться в результате слияния с карликовой галактикой Гайя Колбаса/Энцелад (GES) около 8-11 миллиардов лет назад. Предварительные результаты исследования доступны на сервере препринтов arXiv.

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Перемычка или бар представляет собой плотную структуру из ярких звезд вблизи центра спиральных галактик, при этом ветви выходят не прямо из ядра, а с концов бара. Около двух третей спиральных галактик имеют перемычку, а астрономы полагали, что это зависит от того, как волны плотности группируют звезды в галактике.

Астрофизики провели компьютерное моделирование, основываясь на времени формирования бара, которое произошло примерно в то же время, что и последнее крупное слияние Млечного Пути с другой галактикой. Оказалось, что без столкновения с галактикой Гайя Колбаса/Энцелад формирование перемычки могло бы задержаться на 2 миллиарда лет.

Merrow et al, arXiv / Phys.org