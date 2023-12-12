Сервис Google «Подкасты» закроется в апреле

Осенью Google объявила о закрытии сервиса «Подкасты». Компания не называла точной даты, сообщив лишь, что это произойдёт уже в 2024 году, и посоветовав юзерам использовать приложение YouTube Music.

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Как обратили внимание в Arstechnica, в поддержке Google появилась страница с датой закрытия «Подкастов» — это произойдёт уже в апреле. Спустя несколько часов компания почему-то удалила материал с официального сайта. Возможно, это объявление должно было выйти позже.