Эксперты назвали новогодние украшения, которые влияют на работу Wi-Fi

Wi-Fi-роутер – это тонко настроенное устройство, на работу которого могут повлиять другие бытовые приборы, подключенные к электросети, и даже оффлайн-предметы. Об этом сообщает издание GB News, ссылаясь на экспертов компании Uswitch.
В частности, по данным Uswitch, на корректную работу роутера влияют микроволновые печи и холодильники. В контексте приближающегося Нового года эксперты добавили к этому списку еще гирлянды и блестящую мишуру.
Гирлянды вредны тем, что создают вокруг себя слабое электромагнитное поле. Оно влияет на распространение радиоволн роутера, а следовательно, сигнал и скорость передачи данных могут ухудшиться. Чем больше гирлянд в доме, тем выше погрешность в работе Wi-Fi. Пользователям, которые заметили влияние гирлянд на интернет, в Uswitch рекомендовали расположить украшение и роутер подальше друг от друга.
Мишура, особенно серебряного или золотого цвета, выполняет для радиоволн роль зеркала. То есть, попадая в нее, волны отражаются и рассеиваются, а следовательно, хуже доходят то приемника: смартфона, компьютера или телевизора. Аналогичную роль выполняют и блестящие елочные шары. Поэтому, считают в Uswitch, нет хуже идеи, чем украшение роутера мишурой. Также, отметили там, не стоит перед ним ставить наряженную елку.