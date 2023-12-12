Эксперты назвали новогодние украшения, которые влияют на работу Wi-Fi

Wi-Fi-роутер – это тонко настроенное устройство, на работу которого могут повлиять другие бытовые приборы, подключенные к электросети, и даже оффлайн-предметы. Об этом сообщает издание GB News, ссылаясь на экспертов компании Uswitch.

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В частности, по данным Uswitch, на корректную работу роутера влияют микроволновые печи и холодильники. В контексте приближающегося Нового года эксперты добавили к этому списку еще гирлянды и блестящую мишуру.

Гирлянды вредны тем, что создают вокруг себя слабое электромагнитное поле. Оно влияет на распространение радиоволн роутера, а следовательно, сигнал и скорость передачи данных могут ухудшиться. Чем больше гирлянд в доме, тем выше погрешность в работе Wi-Fi. Пользователям, которые заметили влияние гирлянд на интернет, в Uswitch рекомендовали расположить украшение и роутер подальше друг от друга.