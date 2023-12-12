Глава Роскосмоса призвал исключить слепое повторение зарубежных достижений

"Задача постройки многоразового корабля "Буран", к чести авторов и участников проекта, была решена блестяще. В тот период впервые удалось сделать космический корабль с возможностью полностью беспилотной автоматической посадки, и об этом нельзя забывать. Однако в то время ресурсов в стране для дальнейшего развития проекта не нашлось. Ход истории показал, что главная проблема, которая и предрешила судьбу этого проекта - отсутствие адекватного целеполагания, функционального заказа на этот космический комплекс", - подчеркнул Борисов.