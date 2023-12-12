Борисов заявил о наличии у России форы по ядерной энергетике в космосе

"Одним из реально прорывных проектов для нас является работа по созданию транспортно-энергетического модуля на ядерном топливе. Сегодня по этому направлению у нас есть фора", - сказал Борисов в рамках общего собрания по теме "Российская академия наук в решении проблем научно-технологического развития России".