Борисов заявил о наличии у России форы по ядерной энергетике в космосе
Российская Федерация имеет фору по развитию ядерной энергетики в космосе, в частности в рамках проекта ядерного буксира, сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.
"Одним из реально прорывных проектов для нас является работа по созданию транспортно-энергетического модуля на ядерном топливе. Сегодня по этому направлению у нас есть фора", - сказал Борисов в рамках общего собрания по теме "Российская академия наук в решении проблем научно-технологического развития России".
Глава Роскосмоса при этом отметил, что мир не стоит на месте, и любое промедление будет "быстро съедать" имеющееся у России преимущество.