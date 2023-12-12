HeadHunter тестирует российский аналог LinkedIn

Сервис поиска работы HeadHunter тестирует соцсеть «Сетка», которая предназначена для профессионального общения. 9 ноября компания зарегистрировала домен setka.ru, пишет «Коммерсантъ».

Соцсеть работает в тестовом режиме. Доступ к приложению осуществляется по приглашениям. Решение по запуску проекта и его срокам HeadHunter пока не принял.

Источники газеты сообщили, что разработка платформы идет как минимум с лета. «Сетка» позиционируется как замена LinkedIn, заблокированного в России с 2016 года.

Разработку минимально жизнеспособного варианта «Сетки» эксперты оценили в 200 250 млн руб., а бюджет проекта с учётом расходов на продвижение — в 1,5 2 млрд руб.