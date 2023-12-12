SpaceX вновь перенесла запуск секретного военного шаттла

На сутки перенесен запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским военным беспилотным космопланом X-37B, который планировался во вторник. Перенос связан с неблагоприятными погодными условиями, передает «Интерфакс» , ссылаясь на компанию — разработчика носителя SpaceX.

Это второй перенос пуска, изначально он планировался на 11 декабря. В обоих случаях причиной переноса стала непогода в районе космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В этот раз старт перенести из-за сильного бокового ветра.