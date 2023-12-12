Вышли iOS 17.2 и iOS 16.7.3 с патчами для ряда опасных уязвимостей
Apple выпустила обновления iOS и iPadOS, в которых, помимо новых функций и приложения «Журнал», можно найти патчи для ряда уязвимостей, угрожающих владельцам мобильных устройств.
Новые версии операционных систем получили номера iOS 17.2 и iPadOS 17.2. В общей сложности разработчики устранили 11 выявленных брешей, часть из которых может привести к выполнению кода и выходу за пределы песочницы.
По словам Apple, наиболее серьёзная проблема затрагивает ImageIO и связана с повреждением памяти. Условный злоумышленник может использовать эту уязвимость для запуска вредоносного кода.
Кроме того, в iOS 17.2 устранили баг движка WebKit, также приводящий к выполнению кода, и возможность выхода за пределы песочницы на мобильном устройстве.
Несколько дыр нашлись Accounts (проблема конфиденциальности), AVEVideoEncoder (возможность раскрытия информации) и Siri (брешь, позволяющая атакующему с физическим доступом к девайсу использовать голосового ассистента, чтобы добраться до конфиденциальных данных).
Apple не забыла и об устройствах, работающих на предыдущей мажорной версии ОС — iOS 16. Вышедшие iOS 16.7.3 и iPadOS 16.7.3 устраняют 0-day в WebKit, которые уже эксплуатируются в кибератаках.