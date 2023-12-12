Аномальная жара в Китае вызвана человеческой деятельностью

В июне 2023 года температура на севере Китая достигла рекордных значений: в Пекине она три дня подряд держалась на отметке 40 °С. Международная команда исследователей изучила особенности этой жары. Оказалось, что она была вызвана деятельностью человека. Ученые сделали прогноз: даже если люди минимизируют выбросы углекислого газа, то такие тепловые волны все равно будут возникать в два раза чаще, чем раньше. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research Letters.

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Аномальная жара приводит к нарушениям транспортного движения, работы здравоохранения, энергоснабжения и экономического роста в целом. В июне 2023 года это явление коснулось и Китая: в Пекине температура держалась на 40 °С в течение трех дней подряд. Это рекордные значения для севера страны. В последний раз такая жара стояла в еще в прошлом веке.

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Ученые решили выяснить, что повлияло на аномальную температуру и насколько частой она станет в будущем. Международная команда исследователей установила, что жару вызвало антропогенное изменение климата, то есть деятельность человека. С помощью наблюдений ученые зафиксировали, что выбросы углекислого газа сделали тепловые волны интенсивнее на 1 °С.

Затем экологи составили прогностические модели. Для этого они выбрали три разных сценария: с низким и промежуточным уровнями углеродных выбросов, а также тот, который не связан с парниковыми газами. Оказалось, что даже при нейтральном уровне выбросов аномальная жара будет происходить в два раза чаще и станет на 0,5 °С интенсивнее, чем предыдущая. Если уровень выбросов не изменится с течением времени, то вероятность повторения тепловых волн увеличится в пять раз. В этих условиях они будут интенсивнее на 2,9 °С.

Первые предварительные результаты исследования были обнародованы 3 июля — через восемь дней после аномальной жары. По словам авторов, такая скорость помогает обществу лучше понимать климатическую ситуацию, с которой оно столкнулось недавно.