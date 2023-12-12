Google разработала функцию редактирования SMS после их отправки

По сообщениям, Google работает над новой интересной функцией для своего приложения «Сообщения». Бета-версия приложения свидетельствует о том, что вскоре пользователи смогут редактировать сообщения даже после нажатия кнопки «Отправить».

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Хотя конкретные детали функции пока неясны, она соответствует последним тенденциям в приложениях для обмена сообщениями: Telegram. например, уже давно предлагает аналогичные функции.

Функция редактирования потенциально может избавить пользователей от неловкости из-за опечаток или ошибок, предоставляя им ограниченное окно для внесения исправлений после отправки сообщения.