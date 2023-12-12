Техноблогер сравнил работу камер OnePlus 12 и Xiaomi 14 Pro

На YouTube-канале Han's Tech Talk эксперт выяснил, какой смартфон делает лучшие снимки и видео: OnePlus 12 или Xiaomi 14 Pro.

Фотографии людей на основную камеру получаются у смартфонов довольно близкими по качеству. Тем не менее у Xiaomi 14 Pro цветовая гамма более тёплая, у OnePlus 12 - более холодная, баланс яркости и контрастности у Xiaomi очень хороший, а чуть больше деталей выдаёт на снимках OnePlus. Также у Xiaomi 14 Pro лучший динамический диапазон.

Видео дня

В портретном режиме ситуация поменялась. У Xiaomi 14 Pro на снимках деталей получается больше, он лучше обрезает края. Также у этого смартфона лучше экспозиция, динамический диапазон, цветокоррекция.

Селфи-фото чуть более естественные по оттенку кожи, с большим количеством деталей получились на Xiaomi.

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

Han's Tech Talk

При записи видео в 4К 30 к/с оба смартфона справляются очень хорошо. Однако сам эксперт предпочёл бы Xiaomi из-за более естественного баланса белого, лучшей цветокоррекции. Также кажется, что немного более чёткая картинка получается на Xiaomi по сравнению OnePlus. При этом ночью в 4К 60 к/с оба устройства снимают плохо.

Фото ночью у OnePlus 12 получаются очень насыщенные, а у Xiaomi - более реалистичные по цветам. При этом экспозиция и яркость лучше у OnePlus. Однако с учётом всех аспектов лучшие снимки при слабом освещении сделал всё-таки Xiaomi.

При использовании зума ночью более чёткие фотографии получаются на OnePlus. То же самое касается ультраширокоугольной камеры. Как ни странно, при этом днём Xiaomi 14 Pro выдавал при использовании зума фото иногда лучше, чем OnePlus 12.

Вывод