Sony прекратит продажи смартфонов Xperia

Японская корпорация Sony перестанет выпускать смартфоны под брендом Xperia. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа сослались на китайских инсайдеров, которые рассказали, что в корпорации проработали планы по отказу от известной торговой марки. Судя по всему, уже в 2024 году фирма прекратит производство устройств Xperia, перейдя на другие девайсы.

При этом компания не уйдет с рынка смартфонов. Скорее всего, IT-гигант представит новую линейку устройств, которые получат название Sony или Sony Phone. Ожидается, что в 2025 году корпорация проведет редизайн: в частности, ее смартфоны получат фронтальную камеру, спрятанную под передней панелью.

По словам журналистов PhoneArena, линейка Xperia не очень популярна из-за высокой стоимости и небольшого объема выпущенных смартфонов. На глобальном рынке фирма имеет долю около 0,35 процента, занимая 14-е место.

Товарный знак Xperia появился в 2008 году, первым выпущенным под брендом смартфоном оказался Xperia X1. До этого компания выпускала телефоны под маркой Sony Ericsson.