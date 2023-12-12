Названы самые популярные за 25 лет запросы в Google

Компания Google выпустила ролик с самыми популярными запросами в истории поисковика в честь его 25-летия. В продолжительном ролике авторы показали самые востребованные темы у пользователей интернета в зависимости от временного периода: спортсмены и певцы сменялись атлетами и пандемией COVID-19.