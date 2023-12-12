По оценкам экспертов, почти четверть пресноводных рыб в мире находится под угрозой исчезновения из-за глобального потепления, чрезмерного вылова рыбы и загрязнения. Об этом пишет The Guardian.

Под угрозой находятся виды от зубастого разбойника из озера Туркана в Кении до гигантского меконгского сома в Юго-Восточной Азии.

Почти пятая часть всех пресноводных видов, находящихся под угрозой исчезновения, страдает от изменения климата, которые проявляются в падении уровня воды, изменении смен времен года и перемещении морской воды вверх по рекам. Было исследовано 14 898 пресноводных видов рыб, из них 3086 оказались под угрозой исчезновения.