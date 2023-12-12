США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе

Агентство противоракетной защиты США и американская компания Boeing провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Boeing.

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По информации организации, успешный перехват был осуществлен в рамках теста наземной системы противоракетной обороны (ПРО) серединной защиты, которая дает больше времени и маневра для уничтожения баллистических ракет.

«В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета», — сказано в сообщении.