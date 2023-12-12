Россияне смогут увидеть звездопад Геминиды

"В ночь с 13 на 14 декабря ожидается красивый и мощный звездопад года из созвездия Близнецы. Прогнозируется 150 метеоров в час. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России", - уточнили в планетарии.