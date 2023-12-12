Во Франции обнаружили руины 1900-летней винодельни

На юге Франции, на берегу живописной реки, археологи обнаружили древние руины винодельни римской эпохи. Это место находится в Лавейроне, где в первом веке нашей эры было построено крупномасштабное винодельческое предприятие. Здесь производили напитки для древних римлян. Об этом говорится в публикации INRAP.

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Римская империя завоевала этот регион, известный как Галлия, в 53 г. до н. э. и до начала шестого века он оставался под преимущественно римским правлением. В ходе раскопок археологи обнаружили центральную платформу, на которой прессовали виноград. Рядом с ней были бассейны, в которых собирался виноградный сок.

Также были обнаружены два больших помещения, которые археологи определили как подвалы. В одном из них сохранилась большая часть стены, сложенной из аккуратно уложенных прямоугольных кирпичей. В ходе раскопок также было найдено трехкомнатное здание, предположительно использовавшееся для производства вина.