Во Франции обнаружили руины 1900-летней винодельни
На юге Франции, на берегу живописной реки, археологи обнаружили древние руины винодельни римской эпохи. Это место находится в Лавейроне, где в первом веке нашей эры было построено крупномасштабное винодельческое предприятие. Здесь производили напитки для древних римлян. Об этом говорится в публикации INRAP.
Римская империя завоевала этот регион, известный как Галлия, в 53 г. до н. э. и до начала шестого века он оставался под преимущественно римским правлением. В ходе раскопок археологи обнаружили центральную платформу, на которой прессовали виноград. Рядом с ней были бассейны, в которых собирался виноградный сок.
Также были обнаружены два больших помещения, которые археологи определили как подвалы. В одном из них сохранилась большая часть стены, сложенной из аккуратно уложенных прямоугольных кирпичей. В ходе раскопок также было найдено трехкомнатное здание, предположительно использовавшееся для производства вина.
Археологи не смогли установить, когда и почему винодельня была заброшена. Они также обнаружили следы нескольких старых зданий, датируемых первым веком до нашей эры, но их функция остается неизвестной. На соседней свалке мусора того же периода были найдены фрагменты керамики, включая большие кувшины для вина и оливкового масла.