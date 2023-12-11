Специалисты лаборатории DxOMark протестировали уровень автономности и скорость зарядки новейшего флагмана Apple, iPhone 15 Pro Max. По итогу тестирования новинка уступила iPhone двухлетней давности.

iPhone 15 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 4441 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт. В условиях интенсивного использования смартфон смог проработать 43 часа, тогда как при умеренном использовании продолжительность работы увеличилась до 69 часов. Это позволило модели занять третье место в категории премиальных устройств, однако в общем рейтинге iPhone 15 Pro Max оказался на 19-й позиции.

Скорость зарядки iPhone 15 Pro Max составила 53% за 30 минут при проводной зарядке и 100% за 121 минуту, в то время как беспроводная зарядка заполнила аккумулятор на 30% за 30 минут и на 100% за 157 минут. Среди премиальных устройств эти показатели обеспечили флагману Apple 32-е место, а в общем рейтинге он занял 113-ю позицию из 163.