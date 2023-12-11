DxOMark: iPhone 15 Pro Max оказался по уровню автономности хуже предшественника
Специалисты лаборатории DxOMark протестировали уровень автономности и скорость зарядки новейшего флагмана Apple, iPhone 15 Pro Max. По итогу тестирования новинка уступила iPhone двухлетней давности.
iPhone 15 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 4441 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт. В условиях интенсивного использования смартфон смог проработать 43 часа, тогда как при умеренном использовании продолжительность работы увеличилась до 69 часов. Это позволило модели занять третье место в категории премиальных устройств, однако в общем рейтинге iPhone 15 Pro Max оказался на 19-й позиции.
Скорость зарядки iPhone 15 Pro Max составила 53% за 30 минут при проводной зарядке и 100% за 121 минуту, в то время как беспроводная зарядка заполнила аккумулятор на 30% за 30 минут и на 100% за 157 минут. Среди премиальных устройств эти показатели обеспечили флагману Apple 32-е место, а в общем рейтинге он занял 113-ю позицию из 163.
По итогам тестирования эксперты отметили быструю разрядку в iPhone 15 Pro Max, но похвалили другие аспекты устройства. Смартфон получил 148 баллов за автономность, 116 за скорость зарядки и 134 за эффективность потребления энергии, что в сумме дало ему 29-е место в общем рейтинге. При этом iPhone 13 Pro Max с оценкой в 136 баллов опережает новинку, занимая 19-е место благодаря лучшей автономности и энергоэффективности, но уступая в скорости зарядки.