Франция намерена участвовать в создании грузового космического корабля

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства Ariane. Оно в ближайшие годы должно прийти на смену тяжелым ракетам Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру во Французской Гвиане с 1996 по 2023 год. Новая ракета будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и тяжелая версия Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза. Первый запуск был запланирован еще в 2020 году, однако с тех пор он неоднократно переносился.