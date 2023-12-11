В США предупредили об опасности QR-кодов

Федеральная торговая комиссия США (FTC) предупреждает о новой угрозе: мошенничестве с использованием QR-кодов.

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Эти коды, которые мы часто сканируем для удобства, могут оказаться инструментом для кражи личной информации или денег.

Согласно отчету FTC, мошенники размещают QR-коды в неожиданных местах или отправляют их по электронной почте, ожидая, когда жертвы перейдут по ссылке, ведущей к краже данных или денег.

Компания по кибербезопасности Trellix обнаружила более 60 000 примеров атак с использованием QR-кодов только в III квартале этого года. Среди популярных схем были имитации сотрудников кадровых служб и почтовые мошенничества.

Чтобы защититься, FTC рекомендует игнорировать неожиданные сообщения с QR-кодами, особенно если они содержат срочные просьбы.