"Известия": Apple ищет разработчика для Siri со знанием русского языка
Компания Apple находится в поисках инженера-лингвиста со свободным владением русским языком и познаниями в русской культуре. На это обратила внимание газета «Известия».
Согласно найденной вакансии, позиция предусматривает работу в барселонском подразделении AI/ML Siri и Information Intelligence. Кандидату предъявляются высокие требования: обязательно наличие магистерской степени в области компьютерных наук, минимум трехлетний опыт в соответствующей сфере, профессиональное владение русским языком и понимание культурных особенностей, а также знание не менее одного из языков программирования, включая Java, Python, Swift, Objective-C, C++ или Go.
Ожидается, что специалист будет обладать глубокими знаниями в области объектно-ориентированного программирования, текстовой обработки и обработки естественного языка, а также будет знаком с методами машинного обучения.
Вакансия подчеркивает значимость роли инженера-лингвиста в создании бесперебойного взаимодействия пользователей с Siri, включая улучшение функционала всех продуктов Apple.
Опрошенные известиями эксперты считают, что Apple хочет расширить возможности голосового ассистента Siri на русском языке, которые сильно урезаны по сравнению с ее англоязычной версией. Поиски человека с познаниями в русской культуре обусловлены в свою очередь тем, что ИИ-помощник должен уметь говорить с людьми на одном языке, уместно шутить и поддерживать диалог, чтобы вызывать эмоциональный отклик у пользователя.