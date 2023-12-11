Apple ищет разработчика для Siri со знанием русского языка

Компания Apple находится в поисках инженера-лингвиста со свободным владением русским языком и познаниями в русской культуре. На это обратила внимание газета «Известия».

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Согласно найденной вакансии, позиция предусматривает работу в барселонском подразделении AI/ML Siri и Information Intelligence. Кандидату предъявляются высокие требования: обязательно наличие магистерской степени в области компьютерных наук, минимум трехлетний опыт в соответствующей сфере, профессиональное владение русским языком и понимание культурных особенностей, а также знание не менее одного из языков программирования, включая Java, Python, Swift, Objective-C, C++ или Go.

Ожидается, что специалист будет обладать глубокими знаниями в области объектно-ориентированного программирования, текстовой обработки и обработки естественного языка, а также будет знаком с методами машинного обучения.

Вакансия подчеркивает значимость роли инженера-лингвиста в создании бесперебойного взаимодействия пользователей с Siri, включая улучшение функционала всех продуктов Apple.