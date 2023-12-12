Какой iPhone купить в 2023 году: как выбрать оптимальную модель

iPhone — один из мировых лидеров на рынке смартфонов. Раньше корпорация Apple представляла одну модель ежегодно, но теперь выбор стал разнообразнее — выпускаются четыре-пять новых гаджетов в год, а некоторые старые остаются в продаже по сниженной цене. Хотя в России продажи айфонов в силу ряда причин падают, смартфон от Apple по-прежнему представляет интерес для отечественного потребителя. «Лента.ру» рассказывает, какие iPhone представлены на рынке и как сделать оптимальный выбор при покупке под разные задачи и бюджет.

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Как выбрать iPhone

Продукция Apple, помимо во многом инновационных технологий своих смартфонов, всегда отличалась высокой ценой, особенно на старте продаж. Однако стоимость iPhone все же со временем уменьшается: новости о снижении цен на различные модели появляются чуть ли не каждую неделю.

От 40 000 рублей стоит самый дешевый iPhone в декабре 2023 года.

Самые дорогие модели стоят почти 300 тысяч рублей.

Помимо бюджета, есть несколько факторов, которые важно учесть в первую очередь. Среди них — размер, дизайн и дисплей. Например, модель mini — самая компактная, 15 Pro Max — массивная; для производства корпуса обычных моделей используют алюминий, а в Pro-версиях — титан.

На что обратить внимание

Если смартфон нужен для повседневного комфортного использования только основных функций, выбор более современных моделей может оказаться нерациональным: устройства окажутся слишком дороги, а весь потенциал эксплуатации не будет раскрыт. Если же нужны продвинутые функции, такие как камера высокого разрешения, больший объем памяти или более мощные технические характеристики, стоит рассмотреть более новые модели.

Экран и дисплей

Выбирайте размер экрана, который соответствует вашим предпочтениям. iPhone предлагает разные размеры экранов, от компактных моделей до более крупных. Помимо размера важен и дисплей — от этого зависит, как будет смотреться контент.

Например, телефоны последних поколений (iPhone 13 Pro, 14 Pro и 15 Pro) оснащены экранами с частотой обновления 120 герц, до этого частота обновления составляла 60 герц. То есть в Pro-версиях прокрутка страниц в браузере выглядит более плавной.

В iPhone 11 и SE установлена IPS-матрица — это хороший, но не очень яркий дисплей. Во все новые номерные модели ставят OLED. Эти матрицы более яркие, отображают больше оттенков и способны выводить идеальный черный цвет, благодаря чему картинка смотрится более контрастной. Правда, OLED-матрицы отличаются высокочастотным мерцанием, что может вызвать дискомфорт у части пользователей: у них могут быстро уставать глаза.

Камера

Если важны фотографии и видео, обратите внимание на характеристики камеры. Чем современнее айфон, тем более совершенная камера в нем установлена.

В базовых моделях, начиная с 11-й, камеры две — основная и сверхширокоугольная, а в Pro добавляется еще один модуль с оптическим трехкратным приближением. Камеры расположены на задней панели, спереди находится фронтальная.

В 15 Pro Max впервые появилось оптическое пятикратное приближение. Топовая модель отличается лучшими возможностями, в том числе для профессионалов. Только на Pro-версии можно снимать фото и видео в форматах ProRAW и ProRes.

Но, помимо самой камеры, важна нейросетевая обработка прямо на устройстве. Она работает по-разному на разных моделях, но главное правило такое: чем современнее смартфон, тем лучше будут по качеству фото и видео, так как Apple не добавляет новые режимы в старые устройства.

Производительность

Если вам нужен более производительный телефон, обратите внимание на характеристики процессора и объем оперативной памяти.

Во всех айфонах установлены процессоры собственного производства. Обычно разница в производительности между новыми поколениями смартфонов небольшая — не более 20 процентов. Благодаря этому даже относительно старые модели вроде iPhone 13 до сих пор быстро и плавно работают.

Ситуация немного изменилась с анонсом A17 Pro — это новый мощный процессор, который используется в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Это первый мобильный чип, в котором появилась поддержка трассировки лучей в играх. Если говорить простыми словами, процессор обеспечивает большую производительность в играх.

Не менее важно, сколько в смартфоне встроенной памяти — на рынке представлены модели от 64 гигабайтов до одного терабайта.

Время работы

Возможно, один из самых важных параметров в последние годы. И это, кстати, касается не только айфонов. Все устройства становятся мощнее, для их работы нужно больше энергии.

При выборе «яблочного» устройства можно ориентироваться на усредненное время работы батареи, которые приводятся в обзорах. Стоит учитывать, что у пользователей могут быть разные подходы к тому, как и сколько проводить времени с iPhone. Но в целом сценарий использования смартфона будет похожим: проверка почты и соцсетей, общение в мессенджерах, съемка фото и видео, просмотр роликов в интернете и прослушивание музыки.

Какой iPhone купить в 2023 году

В настоящий момент российским покупателям доступно порядка 20 моделей iPhone:

Актуальные модели:

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone SE 2022.

Актуальные модели прошлых лет:

iPhone 14;

iPhone 13;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 13 mini;

iPhone 12;

iPhone 11.

Рассмотрим несколько гаджетов, на которые стоит обратить внимание.

Самый современный и самый дорогой: iPhone 15 Pro Max

Флагманский iPhone 15 Pro Max представили осенью этого года – его заметно отличают камера, экран и производительность.

Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц, трехнанометровый процессор A17 Pro, 8 гигабайтов оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей. Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 4441 миллиампер-часов.

Основная камера 15 Pro Max — модуль на 48 мегапикселей и с пятикратным зумом. Благодаря высокому разрешению и алгоритмам Apple смартфон умеет делать цифровое двукратное приближение, которое почти не отличается от оптического, с хорошей детализацией и насыщенностью цветов.

Экран 15 Pro Max можно назвать лучшим на рынке. Благодаря большой диагонали на нем комфортно и приятно смотреть фильмы и сериалы.

Но в то же самое время пятнадцатое поколение айфонов отличается и большим количеством багов. И часть из них совсем устранить не получится, например, сильное нагревание смартфона. Из-за этого многие люди продолжают пользоваться предыдущими моделями.

~200 000 рублей стоил iPhone 15 Pro Max на старте продаж в России.

Самый оптимальный: iPhone 13

iPhone 13 был представлен в 2021 году, однако до сих пор остается одним из самых популярных и актуальных из всех «яблочных» телефонов. При этом по внешнему виду и начинке он почти не отличается от более старшего поколения — iPhone 14. У последнего смартфона немного лучше камера, причем в обоих поколениях — камера с трехкратным оптическим зумом. При этом очень схожие смартфоны различаются в цене — и сравнение будет, соответственно, в пользу «тринадцатого айфона».

Смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов. Аппарат имеет NFC, Face ID, стереодинамики.

60 000 рублей в среднем стоит iPhone 13 в 2023 году.

Самый доступный: iPhone SE (2022)

iPhone SE имеет 4,7-дюймовый IPS-экран, процессор A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, кнопку с Touch ID, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Установлены батарея емкостью 2018 миллиампер-часов, NFC, стереодинамики, поддерживается беспроводная зарядка.

40 000 рублей стоит сейчас iPhone SE третьего поколения.

На старте продаж в начале 2022 года стоимость телефона составляла 50–70 тысяч рублей.

Лучший компактный: iPhone 13 mini

iPhone 13 mini — это полная копия iPhone 13, но в компактном формате. Смартфон был представлен в 2021 году, этой осенью Apple с продажи телефон снял. Но его еще можно найти в магазинах, наличие зависит от того, какая комплектация представлена.

iPhone 13 mini получил 5,4-дюймовый OLED-дисплей, процессор A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 2438 миллиампер-часов.

13 mini меньше и легче, чем iPhone SE, при этом экран у него намного больше, а камеры лучше по качеству.