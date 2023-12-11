Компания Xiaomi намерена в ближайшее время выпустить сразу три бюджетных смартфона Poco: X6, X6 Pro и M6 5G. Об этом сообщает портал Gizchina.

Стандартный Poco X6 получить 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит, основную камеру на 200 Мп и аккумулятор емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. За производительность устройства будет отвечать чип Snapdragon 7s Gen 2, а также оперативная память объемом до 12 ГБ.

Что касается Poco X6 Pro, известно о наличии в нем чипа MediaTek Dimensity 8300 Ultra, ОЗУ LPDDR5X до 12 ГБ и встроенной памяти UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. Смартфону также приписывают основную камеру с разрешением 64 Мп, которая будет дополнена ультраширокоугольным модулем на 8 Мп и 2-мегапиксельным макромодулем.

Бюджетный Poco M6 5G предложит чип Dimensity 6100 Plus, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт и MIUI 14 на базе Android 13.