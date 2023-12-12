В Канаде обнаружили способный вызвать землетрясения и цунами разлом

Ученые из Университета Гренобль-Альпы (Франция) выявили ранее неизвестный разлом, способный вызвать мощные землетрясения и цунами. В зоне риска находятся более миллиона жителей северо-востока Северной Америки.

© Мир 24

Разлом длиной более 70 км проходит через провинцию Британская Колумбия в Канаде, а точнее, через полуостров Саанич к северу от Виктории с северо-запада на юго-восток. Он образовался несколько тысяч лет назад, но был открыт только недавно.

Исследование показало, что каменные блоки разлома движутся вверх-вниз в точке соприкосновения, а не из стороны в сторону. Несколько тысячелетий назад два массивных каменных блока разлома соскользнули друг с друга и вызвали сильное землетрясение. Есть вероятность, что в будущем катаклизм может повториться.

Из-за своего расположения разлом способен вызвать сильное землетрясение в Канаде. Подземные толчки могут поднять дно в проливе Харо на несколько метров, вследствие чего будет вытеснено достаточно воды для образования цунами.

Локальная волна возникнет в бассейне Джорджии и может затронуть некоторые районы Вашингтона, а также Британскую Колумбию, сообщает The Daily Mail.

«Поскольку мы документируем проседание, которое привело к вертикальному смещению поверхности Земли, и тот факт, что этот разлом, вероятно, разорвется под водой, существует вероятность того, что землетрясение на этом разломе вызовет локальное цунами в бассейне Джорджии», – заключили исследователи.