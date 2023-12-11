Энтузиаст увеличил память в MacBook Pro M3 Max до 8 ТБ

В Китае появилось видео, на котором местный энтузиаст демонстрирует успешное увеличение объема памяти MacBook Pro с процессором M3 Max с 1 ТБ до 8 ТБ.

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Это достижение стало возможным благодаря установке дополнительных чипов NAND-памяти на материнскую плату устройства.

Процесс модификации включал в себя сложные процедуры, такие как профессиональная пайка и глубокое понимание внутренней структуры MacBook Pro.

На материнской плате MacBook Pro M3 Max были обнаружены предварительно подготовленные точки для установки дополнительных чипов памяти.

В результате модификации, четыре 2-терабайтных NAND-чипа заменили исходную 1-терабайтную память, увеличив общий объем хранилища до 8 ТБ.