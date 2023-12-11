В Москве археологи обнаружили около 9 тыс. уникальных находок в 2023 году

Московские археологи в этом году обнаружили около 9 тыс. уникальных находок, среди которых женская сережка, обувь, различная кухонная утварь, глиняные игрушки и многое другое, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Этот сезон был очень интересный, всего археологические работы, раскопки велись в Москве на площади более 9 тыс. кв. м. Обнаружено 211 тыс. предметов, из которых 8,9 тыс. - это уникальные находки. Всего за последние 12 лет в городе московские археологи обнаружили более 100 тыс. находок", - сказал Емельянов.

Емельянов продемонстрировал женскую сережку XVIII века, обнаруженную в этом году на Яузской улице. "Интересный белый металл и стеклянная вставка <...>. Кто-то скажет что стекло это дешево, но для XVIII века это модный и продвинутый материал", - отметил Емельянов.

Он отметил, что в Чижовском подворье Китай-города нашли фрагменты браслетов XII века.

"Мы, конечно, считаем, что год основания Москвы 1147-й, и ни в коем случае не спорим с этой датой. Тем не менее, не в Кремле, а в Китай-городе, в посаде москвички в XII веке ходили с такими браслетами, а московские археологи считают, что это признак уже городской культуры", - отметил он.

Емельянов рассказал, что среди находок этого года также коллекция детских глиняных игрушек, например, изделие XVI века, изображающее мужчину в зимней одежде, а также клады медных и серебряных монет, кожаная обувь XVIII века, печные изразцы, кувшинчик в берестяном оплете, стеклянная бутылка из-под лимонада и лезвие конька XIX века.