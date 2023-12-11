Назван популярный запрос в Google во Франции

Французы активно интересуются вопросом о том, есть ли у них в доме постельные клопы. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на готовящийся к публикации ежегодный отчет поисковой системы Google, передает РИА Новости.

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«Среди тем, которые в этом году наиболее часто искали (в интернете), – "Как узнать, есть ли дома постельные клопы?», – отмечается в сообщении.

Франция несколько месяцев назад столкнулась с активным распространением постельных клопов. Примечательно, что насекомых находят в домах обычных жителей, больницах, кинотеатрах и библиотеках, в общественном транспорте.

Кроме того, исследование показало, что жители Франции также часто искали в интернете «вотум недоверия определение» и «что такое 49.3».