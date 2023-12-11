Назван популярный запрос в Google во Франции
Французы активно интересуются вопросом о том, есть ли у них в доме постельные клопы. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на готовящийся к публикации ежегодный отчет поисковой системы Google, передает РИА Новости.
«Среди тем, которые в этом году наиболее часто искали (в интернете), – "Как узнать, есть ли дома постельные клопы?», – отмечается в сообщении.
Франция несколько месяцев назад столкнулась с активным распространением постельных клопов. Примечательно, что насекомых находят в домах обычных жителей, больницах, кинотеатрах и библиотеках, в общественном транспорте.
Кроме того, исследование показало, что жители Франции также часто искали в интернете «вотум недоверия определение» и «что такое 49.3».
Ранее сообщалось, что, по данным Управления по охране труда (Occupational Safety and Health Administration, OSHA), работники гигафабрики Tesla в Буффало, штат Нью-Йорк, массово жалуются на появление постельных клопов. Отмечалось, что нашествие началось 9 ноября. Попытки связаться с руководством на месте сначала не увенчались успехом, однако в итоге компания приняла меры и наняла дезинсектора. При этом, по словам сотрудников, решение вопроса навредило работникам больше, чем сама проблема. Подчеркивалось, что работникам стало плохо от использования химического вещества в помещении.