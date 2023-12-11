В центре Млечного Пути впервые нашли межгалактическую звезду

Необычную звезду обнаружили астрономы из Педагогического университета Мияги (Япония) в центре Млечного Пути. Исследования показали, что она может быть «гостем» из другой галактики.

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Звезде присвоили название S0-6. Ее химический состав соответствует небольшим галактикам-спутникам, а не самому Млечному Пути. Ученые предположили, что она могла путешествовать около 10 миллиардов лет, прежде чем приблизиться к сверхмассивной черной дыре Стрелец А*.

Звезды могут покинуть пределы «родной» галактики под влиянием мощных сил, таких как взрывы сверхновых или гравитационные столкновения. Некоторые из них достигают огромной скорости. Можно предположить, что в Млечном Пути скрывается большое количество таких звезд-беглянок. Но ученые впервые обнаружили объект, проделавший почти весь путь к ядру нашей галактики.

Наблюдения показали, что S0-6 в настоящее время находится на расстоянии 0,04 световых лет от сверхмассивной черной дыры. Перед этим она преодолела не менее 50 000 световых лет. Звезда находится на завершающей стадии жизненного цикла, остыв и сбросив внешние слои материи.

Ученые полагают, что исходной галактики S0-6 больше не существует. Млечный Путь поглотил ее в процессе своего роста. В дальнейшем астрономы намерены установить, путешествовала ли звезды в одиночестве или у нее были спутники, сообщает Proceedings of the Japan Academy, Series B.