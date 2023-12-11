Появились подробности об ИИ-функциях смартфонов Samsung

Компания Samsung активно готовит к выходу прошивку One UI 6.1, в которой появятся новые функции, основанные на работе искусственного интеллекта. Подтверждающие часть функций скриншоты уже утекли в сеть, сообщает портал Android Authority.

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Первое, на что обратили внимание журналисты, — возможность создания обоев с помощью нейросетей. Аналогичная функция была ранее представлена для смартфонов серии Google Pixel 8. Так, пользователи смогут задавать параметры для создания обоев, вводя текстовые запросы, после чего искусственный интеллект сгенерирует изображение на основе указанных предпочтений.

Также в смартфонах Samsung появится улучшенный фоторедактор с ИИ-функциями. Пользователи смогут перемещать объекты с одного изображения на другое или «расширять» границы фото.

В приложении «Заметки» появится функция резюмирования длинных текстовых записей. Вместе с тем в смартфонах заработает функция перевода голосовых звонков в реальном времени, функция улучшения качества звука и оптимизированной зарядки аккумулятора.