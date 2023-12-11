Россияне рассказали, какие модели сервисных подписок их интересуют

Почти половине респондентов удобнее пользоваться «пакетными» предложениями

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, как изменилось их отношение к подпискам, сколько платят за них и как в 2023 году. Результаты показывают, что они остаются популярными, многие респонденты предпочитают гибкие модели оплаты и стали более избирательными.

Опрос показал, что в 2023 количество постоянных подписчиков на аудио- и видеосервисы увеличилось на 27%, еще у 42% осталось прежним, по сравнению с 2022 годом. 12% респондентов сообщили, что у них стало меньше подписок, а 19% не пользуются ими постоянно.

При этом у 41% в постоянном пользовании только одна активная подписка (включая мультисервисные), у 31% – две, у 15% – три, у 13% – 4 и более.

При ответе на вопрос об ежемесячных затратах на сервисы, большинство респондентов (43%) назвали сумму от 100 до 200 рублей, 24% выбрали вариант от 200 до 400 рублей. 19% сообщили, что тратят более 600 рублей в месяц, 14% – от 400 до 600 рублей.

Самыми необходимыми подписками 43% пользователей назвали видеоплатформы, 28% – различные услуги и сервисы, 22% – аудиостриминги (с музыкой, подкастами), 7% – библиотеки электронных книг.

Большинству опрошенных (63%) удобно оплачивать подписки раз в месяц. 28% предпочитают продлевать их раз в год, 6% – раз в три месяца, 3% – раз в полгода.

Отвечая на вопрос о моделях оплаты, более половины участников опроса (57%) предпочитают оплачивать отдельно каждый из сервисов, а 22% указали, что их подписки уже входят в тарифный план на интернет/ТВ/мобильную связь. 21% респондентов выбирают мультисервисные предложения, когда в один «пакет» входит несколько подписок.