Нейросеть YandexART получила новый режим генерации новогодних игрушек

К Новому году диффузионная нейросеть YandexART сгенерирует реалистичные изображения елочных украшений в нескольких стилях. Ими можно украсить цифровую елку на главной странице "Яндекса".

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Погрузиться в атмосферу праздника поможет приложение "Шедеврум" - для создания украшений в нем появился специальный режим "Елочная игрушка".

Чтобы украшение попало на главную страницу, нужно сгенерировать изображение игрушки в новом режиме и выбрать опцию "Отправить на елку" перед его публикацией. Игрушка провисит там до окончания праздников. Повесить на ёлку можно только одно украшение. Чтобы его заменить, нужно просто сгенерировать новое с опцией "Отправить на елку". При этом можно создать любое количество игрушек.

Игрушки получаются при вводе даже простых текстовых запросов. Например, "милый олененок в красной шапочке" или "добрый зеленый дракон". Нейросеть дополнит генерацию деталями и автоматически выберет дизайн. Игрушки создаются в нескольких стилях: они могут быть стеклянными, лоскутными, деревянными и другими.