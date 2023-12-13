В Арктике обнаружили опасную миграцию природного газа

Ученые Свальбардского международного университета обнаружили, что природный газ может мигрировать через вечную мерзлоту в Арктике, что может способствовать опасным выбросам и ускорению глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Earth Science.

© Unsplash

Исследователи проанализировали исторические данные о коммерческих скважинах, пробуренных в вечной мерзлоте для добычи полезных ископаемых, а также о научных скважинах, чтобы составить карту вечной мерзлоты на Шпицбергене. Были выявлены притоки природного газа в ствол скважин, что указывает на то, что в основании слоя мерзлоты заперты скопления метана. В других случаях, где условия подходили для накопления метана, природный газ отсутствовал, что позволяет предположить, что он мигрировал через мерзлоту.

Размеры скоплений неизвестны, но в одном случае было доказано, что за восемь лет было добыто несколько миллионов кубических метров газа. В то время как в низинных районах вечная мерзлота явно насыщена льдом и действует как надежный барьер для метана, в горных районах вечная мерзлота более проницаема.