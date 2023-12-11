Индийская космическая обсерватория передала первые снимки Солнца — фото
Индийский космический аппарат Aditya-L1, несущий на борту Солнечный ультрафиолетовый телескоп (SUIT), передал первые снимки полного диска Солнца, сделанные с использованием различных научных фильтров, сообщается на сайте Индийской организации космических исследований.
Раскаленное Солнце, как и другие звезды, имеет два слоя атмосферы. Внутренняя раскаленная часть — фотосфера — дает основную часть излучения, исходящего от звезды. Внешняя — хромосфера — не имеет выраженных границ, и именно в ней происходят выбросы спикул — столбов плазмы.
SUIT смог обеспечить съемку слоев атмосферы Солнца при разной длине световых волн 200-400 нм. Эта фильтрация позволила рассмотреть объекты, которые иначе не были бы видны.
«Эти беспрецедентные изображения, полученные с использованием одиннадцати различных фильтров. Они включают первые в истории полнодисковые изображения Солнце с длинами волн от 200 до 400 нм», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди явлений, которые удалось зафиксировать на поверхности Солнца, — солнечные пятна, флоккулы (в англоязычной литературе называемые «пляжами» — более яркие и плотные, чем основная поверхность, области, обычно окружающие пятна — прим. Ред.) и тихие области. Все эти данные дают ученым новое понимание сложного строения фотосферы и хромосферы Солнца. Информация от SUIT поможет ученым изучить динамические связи между явлениями в солнечной атмосфере и воздействием солнечной радиации на климат Земли.