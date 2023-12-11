Индийская космическая обсерватория передала первые снимки Солнца

Индийский космический аппарат Aditya-L1, несущий на борту Солнечный ультрафиолетовый телескоп (SUIT), передал первые снимки полного диска Солнца, сделанные с использованием различных научных фильтров, сообщается на сайте Индийской организации космических исследований.

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Раскаленное Солнце, как и другие звезды, имеет два слоя атмосферы. Внутренняя раскаленная часть — фотосфера — дает основную часть излучения, исходящего от звезды. Внешняя — хромосфера — не имеет выраженных границ, и именно в ней происходят выбросы спикул — столбов плазмы.

SUIT смог обеспечить съемку слоев атмосферы Солнца при разной длине световых волн 200-400 нм. Эта фильтрация позволила рассмотреть объекты, которые иначе не были бы видны.

«Эти беспрецедентные изображения, полученные с использованием одиннадцати различных фильтров. Они включают первые в истории полнодисковые изображения Солнце с длинами волн от 200 до 400 нм», — говорится в сообщении.