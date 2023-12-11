Глобальное потепление увеличит риск разрушительных пожаров

Ученые Аргоннской национальной лаборатории и Университета Висконсин-Мэдисон выяснили, что из-за глобального потепления увеличится риск разрушительных лесных пожаров значительно, а также будет продлен период пожароопасных условий. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Earth's Future.

Исследователи изучили, как размер пожаров, произошедших в период с 1984 по 2019 год, связан с индексами пожарной опасности — показателями риска пожаров, определяемыми по погодным и другим условиям. Для этого они использовали данные спутникового дистанционного зондирования, чтобы определить, как потенциальный риск пожара коррелирует с конечным размером более 13 тысяч лесных пожаров.

Наиболее распространенными индексами пожарной опасности, используемыми в Северной Америке, являются индекс пожарной опасности Геологической службы США, канадский индекс погоды для лесных пожаров, а также компонент энерговыделения и индексы горения Национальной системы оценки пожарной опасности. Было подтверждено, что все четыре индекса действительно коррелирует с силой прогнозируемых пожаров.