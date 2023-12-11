Тропическим лесам Амазонки предрекли превращение в саванну
Тропические леса Амазонки могут превратиться в сухие травянистые саванны. Причина – в изменениях климата и глобальном потеплении, заявил бразильский ученый Карлуш Нобре.
Эксперт заключил, что экосистема дождевых лесов близка к точке невозврата. Уже сейчас очевидно, что продолжительность сухого сезона на юге региона возросла. Если раньше он длился три-четыре месяца, то сейчас – четыре-пять.
Тропические леса считаются «легкими» планеты, поскольку улавливают углекислый газ из атмосферы. Однако неблагоприятные процессы могут привести к тому, что джунгли начнут не поглощать парниковый газ, а, наоборот, выделять его.
Ученый заявил, что тропические леса уже стали источниками выбросов. Тропические джунгли в бразильских штатах Пара и Мату-Гросу выбросили больше углекислого газа, чем поглотили, сообщает Lusa.
Исследования показали, что в 2022 году в мире каждую минуту вырубалась площадь тропического леса, сравнимая с 11 футбольными полями. Общая площадь утраченного леса оценивается в 4,1 млн га.
Другой анализ показал, что деятельность человека привела к деградации более чем трети амазонских джунглей. Это территория, в 10 раз превышающая площадь Великобритании.