Представлена вязаная шапка со встроенными Bluetooth-наушниками

Компания Beanie Jam представила уникальное решение для меломанов, которые не хотят расставаться с музыкой даже в холодную погоду.

© Ferra.ru

Они выпустили вязаную шапку Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat, которая сочетает в себе стиль и функциональность, благодаря встроенным Bluetooth-наушникам.

На первый взгляд, Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat выглядит как обычная вязаная шапка, однако внутри нее скрыта беспроводная гарнитура, подключающаяся к мобильным устройствам через Bluetooth.

Элементы управления гарнитурой размещены на кожаной этикетке, что делает шапку внешне неотличимой от обычного аксессуара.

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Новинка обеспечивает до 10 часов прослушивания музыки на одном полном заряде. Изготовлена она из искусственного меха и доступна в нескольких цветовых вариантах.