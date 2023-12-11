В США родился самый редкий в мире аллигатор

Представители парка аллигаторов в Орландо (США) объявили о рождении «редчайшего в мире» аллигатора. Он отличается белой кожей и голубыми глазами.

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На первый взгляд пресмыкающееся можно принять за альбиноса. Но специалисты пояснили, что он обладает еще более редкой мутацией – лейцизмом. В отличие от альбинизма, который связан с недостатком меланина, лейцизм вызван дефектами в специфических клетках, продуцирующих пигмент. Аллигаторы с таким нарушением могут обладать вкраплениями чешуи нормального оттенка.

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Гнездо аллигаторов с лейцизмом было впервые обнаружено в болотах Луизианы 36 лет назад. Сотрудники парка заявили, что они впервые в истории зарегистрировали рождение целиком белого детеныша в этой популяции.

«Это не просто редкость, это абсолютно экстраординарно и является первым в мире», – подчеркнули специалисты.

На сегодняшний день в мире известно всего семь аллигаторов с лейцизмом, трое из них проживают в Орландо. Для сравнения – количество особей с альбинизмом оценивается в 100-200.

Отцом детеныша стал аллигатор по кличке Джейан. Его чешуя похожа на «белый шоколад», и он является носителем как доминантных, так и рецессивных генов лейцизма. Мать – самка по кличке Эшли. Внешне она не отличается от своих обычных собратьев, но также является носителем рецессивного гена.

Всего пара произвела на свет двоих малышей, но только один из них оказался полностью белым. Сотрудники парка рассказали, что оба детеныша чувствуют себя хорошо. Они достигли веса в 96 граммов и длины в 49 см. Сейчас в социальных сетях выбирают имена для них. Среди предложенных вариантов: Лейси и Рики, Соль и Перец, Рис и Гамбо.

Аллигаторы с лейцизмом могут обгореть на солнце, поэтому их поселили в затененном месте. Но эта мутация не влечет за собой таких серьезных отклонений, как альбинизм (например, деформацию позвоночника). Аллигаторы с лейцизмом, как правило, обладают хорошим здоровьем и в неволе могут прожить долгую жизнь. Однако в дикой природе их шансы не так велики, так как яркая окраска мешает им охотиться и скрываться от хищников, сообщает Science Alert.