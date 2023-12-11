Глобальное потепление расширяет ареал гнездования средиземноморских черепах

Итальянские исследователи изучили места гнездования средиземноморских зеленых черепах (Chelonia mydas). Оказалось, что выбросы парниковых газов влияют на гнездование пресмыкающихся. Так, при наихудшем климатическом сценарии, к 2100 году ареал гнездования Chelonia mydas увеличится на 62,4% и затронет побережье Северной Африки до Алжира и большую часть Италии и Греции. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Изменения климата затрагивают и Мировой океан: вода становится все теплее. Средиземноморские зеленые черепахи (Chelonia mydas) особенно восприимчивы к этому потеплению: пол их потомства зависит от температуры инкубации.

Итальянские ученые решили выяснить, как изменится гнездование средиземноморских зеленых черепах в будущем. Они составили прогностическую модель и сопоставили ее со 178 подтвержденными местами гнездования 1982–2019 годов. В основном эти районы находились в Восточном Средиземноморье — на Кипре и в Турции. Ученые обнаружили, что на пригодность региона в качестве места для гнездования влияет температура поверхности моря, его соленость и плотность человеческого населения.

Затем исследователи смоделировали, как четыре разных климатических сценария скажутся на гнездовании черепах к 2100 году. Оказалось, что ухудшающиеся сценарии расширяют ареал в Средиземноморье. При худшем сценарии температура поверхности моря достигнет 24–25°С. В этом случае ареал гнездования зеленых черепах увеличится на 62,4%. Они распространятся на большую часть Италии и Греции, южный район Адриатического моря и побережье Северной Африки — вплоть до Алжира. Гнездование черепах будет проходить в центральном и западном Средиземноморье, которые густо заселены людьми. По словам авторов, это негативно скажется на потомстве животных.