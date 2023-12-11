Huawei выпустила собственный 5-нм процессор
В конце лета Huawei представила смартфон Mate 60, который стал первым устройством, оснащенным одним из новых фирменных 7-нм процессоров компании. Kirin 9000S стал первым в линейке чипов, не подпадающих под санкции. Теперь китайский производитель объявил о выпуске нового 5-нм чипа – Kirin 9006C.
На своём официальном сайте Huawei опубликовала страницу, посвященную своему новому ноутбуку Qingyun L540. При изучении характеристик было замечено новое название процессора Kirin 9006C. Информация также показала, что этот чип использует 5-нм техпроцесс и включает в себя восемь ядер ARM (четыре ARM Cortex-A77 и четыре ARM Cortex-A55) с максимальной тактовой частотой 3,13 ГГц. Процессор обеспечивает более высокую производительность и повышенную энергоэффективность.
Примечательно, что 5-нм чип Kirin 9006C на данный момент доступен только в одном ноутбуке, но это важный этап, достигнутый Huawei, несмотря на санкции США. Более того, в будущем компания может внедрить этот чипсет на большее количество устройств. Известно, что производством 7-нм Kirin 9000S занимается китайская компания SMIC. Скорее всего, и производством 5-нм Kirin 9006C также будет заниматься данный производитель.