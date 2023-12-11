Huawei выпустила собственный 5-нм процессор

В конце лета Huawei представила смартфон Mate 60, который стал первым устройством, оснащенным одним из новых фирменных 7-нм процессоров компании. Kirin 9000S стал первым в линейке чипов, не подпадающих под санкции. Теперь китайский производитель объявил о выпуске нового 5-нм чипа – Kirin 9006C.

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На своём официальном сайте Huawei опубликовала страницу, посвященную своему новому ноутбуку Qingyun L540. При изучении характеристик было замечено новое название процессора Kirin 9006C. Информация также показала, что этот чип использует 5-нм техпроцесс и включает в себя восемь ядер ARM (четыре ARM Cortex-A77 и четыре ARM Cortex-A55) с максимальной тактовой частотой 3,13 ГГц. Процессор обеспечивает более высокую производительность и повышенную энергоэффективность.