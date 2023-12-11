Более 211 тыс. предметов нашли в Москве в ходе археологических раскопок с начала года

Более 211 тыс. предметов обнаружили археологи в ходе раскопок в Москве в течение 2023 года. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

«Этот сезон был очень интересный, археологические раскопки велись в Москве на площади более 9 тыс. кв. м. Всего обнаружено более 211 тыс. предметов, из которых 8 тыс. 900 – это уникальные находки», – сказал Емельянов.