Более 211 тыс. предметов нашли в Москве в ходе археологических раскопок с начала года
Более 211 тыс. предметов обнаружили археологи в ходе раскопок в Москве в течение 2023 года. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.
«Этот сезон был очень интересный, археологические раскопки велись в Москве на площади более 9 тыс. кв. м. Всего обнаружено более 211 тыс. предметов, из которых 8 тыс. 900 – это уникальные находки», – сказал Емельянов.
Как отметил глава Мосгорнаследия, за этот год специалисты обработали и отреставрировали более 2 тыс. находок. «Всего за последние пять лет в состав музейного фонда передано более 37 тыс. археологических предметов и находок, из которых 3 тыс. 400 – это археологические находки уходящего 2023 года», – уточнил Емельянов.