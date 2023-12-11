Миллионы жителей Земли увидят редкое явление

Ночью на вторник, 12 декабря, произойдет затмение звезды Бетельгейзе астероидом, которое смогут увидеть миллионы жителей Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Миллионы жителей Земли увидят редкое затмение звезды
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Редкое явление, которое продлится не более 15 секунд, можно будет наблюдать 12 декабря из Таджикистана, Армении, Турции, Греции, Италии, Испании, из штата Флорида в США и некоторых районов Мексики. Астероид Леона, который находится в главном поясе астероидов, пройдет на фоне звезды Бетельгейзе, вызвав затмение, однако ученые не уверены, будет ли оно полным или частичным.

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Как выяснили астрономы, наблюдая за затмением более тусклой звезды, длина Леоны составляет 80 километров, а ширина — 55 километров. С большей вероятностью небесное тело вызовет затмение в виде «огненного кольца», однако, если это будет полное затмение, то точное время длительности пока остается неизвестным и, возможно, составит 10 секунд. Для лучшей видимости наблюдатели могут использовать бинокли и небольшие телескопы.

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