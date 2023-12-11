Миллионы жителей Земли увидят редкое затмение звезды

Ночью на вторник, 12 декабря, произойдет затмение звезды Бетельгейзе астероидом, которое смогут увидеть миллионы жителей Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Редкое явление, которое продлится не более 15 секунд, можно будет наблюдать 12 декабря из Таджикистана, Армении, Турции, Греции, Италии, Испании, из штата Флорида в США и некоторых районов Мексики. Астероид Леона, который находится в главном поясе астероидов, пройдет на фоне звезды Бетельгейзе, вызвав затмение, однако ученые не уверены, будет ли оно полным или частичным.