Раскрыт секрет долговечности Великой Китайской стены

Ученые раскрыли древнюю технологию строительства Великой Китайской стены. Исследование показало, что мастера при ее возведении использовали «биологическую защиту».

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Великая Китайская стены представляет собой цепь укреплений, башен и зубчатых стен. Она строилась на протяжении многих столетий, начиная с 221 года до нашей эры, и простирается на 21 тысячу километров.

Группа экспертов из Китая, США и Испании обследовала участок стены протяженностью в 600 км, уделив особое внимание участкам с более сухим климатом. Они собрали образцы на восьми участках, датированных 1368-1644 годами (эпоха династии Мин).

Анализ показал, что мастера во время строительства использовали утрамбованную землю, которая включала смесь органических материалов. Ее выявили в 67% проб.

«Живая» штукатурка содержала большое количество цианобактерий (микроорганизмов, способных к фотосинтезу), мхов и лишайников. Она помогала укрепить конструкцию. Ученые заметили, что образцы стены под колониями растений и микробов были менее пористыми и крошились не так легко, как материал без такой «биозащиты». Они оказались в три раза прочнее аналогов; особенно эффективным укрепляющим средством оказался мох.

Ученые пояснили, что цианобактерии и другие формы жизни выделяют полимеры, которые плотно связываются с частицами земли и укрепляют их «структурную стабильность», сообщает Science Advances.

«Эти цементирующие вещества, биологические нити и почвенные агрегаты в конечном итоге образуют связную сеть с высокой механической прочностью и устойчивостью к внешней эрозии», – пояснили авторы научной работы.