Sony перестанет выпускать смартфоны под брендом Xperia

Sony намерена в ближайшее время прекратить выпуск смартфонов под брендом Xperia, который был выведен на рынок еще в 2008 году с моделью Xperia X1.

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Последним устройством этой линейки стал Xperia 1 V, выпущенный в середине 2023 года. Соответствующие слухи подтверждаются информацией, опубликованной известным инсайдером о продуктах Sony, ZACKBUKS, на платформе Weibo.

Японская корпорация известна своими инновациями в области камер. И именно в этой области, в технологиях камер под дисплеем (UDC), она намерена отличиться в своем будущем смартфоне, ближе к 2025 году.

Но это будет уже не Xperia. Новинка сможет похвастаться значительным шагом в сторону от традиционного размещения селфи-камеры в верхней рамке, которое компания использовала в течение многих лет.