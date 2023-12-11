С помощью телескопа «Джеймс Уэбб» найдена древнейшая черная дыра

Астрономы обнаружили самую древнюю из всех известных черных дыр. Ее возраст оценивается в 13 миллиардов лет.

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Исследования провели с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Он выявил необычный объект в центре галактики GN-z11, существовавшей через 440 млн лет после Большого Взрыва.

Масса черной дыры примерно в миллион раз превышает солнечную массу. Это удивило ученых, которые не ожидали увидеть в ранней Вселенной настолько крупный объект.

Саму черную дыру невозможно наблюдать напрямую, так как она не излучает света. Но исследователи нашли характерные признаки аккреционного диска – гало из газа и пыли, которое быстро вращается вокруг космической «воронки».

Открытие позволит лучше понять эволюцию черных дыр. Долгое время считалось, что они росли постепенно, за счет слияний и поглощения звезд и других объектов. Но новые данные показывают: некоторые из них либо уже сформировались массивными, либо чрезвычайно быстро выросли на ранней стадии.

«Понимание того, откуда вообще взялись черные дыры, всегда было загадкой, но теперь эта загадка, похоже, углубляется», – сообщает профессор Университетского колледжа Лондона Эндрю Понтцен.

Согласно одной из теорий, раннее поколение черных дыр возникло в результате прямого коллапса огромных газовых облаков. Другая теория гласит, что в молодой Вселенной происходило очень быстрое слияние компактных скоплений звезд и черных дыр, сообщает Arxiv.