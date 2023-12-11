С помощью телескопа «Джеймс Уэбб» найдена древнейшая черная дыра

Древнейшую черную дыру нашли с помощью телескопа «Джеймс Уэбб»
Астрономы обнаружили самую древнюю из всех известных черных дыр. Ее возраст оценивается в 13 миллиардов лет.
Исследования провели с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Он выявил необычный объект в центре галактики GN-z11, существовавшей через 440 млн лет после Большого Взрыва.
Масса черной дыры примерно в миллион раз превышает солнечную массу. Это удивило ученых, которые не ожидали увидеть в ранней Вселенной настолько крупный объект.
Саму черную дыру невозможно наблюдать напрямую, так как она не излучает света. Но исследователи нашли характерные признаки аккреционного диска – гало из газа и пыли, которое быстро вращается вокруг космической «воронки».
Открытие позволит лучше понять эволюцию черных дыр. Долгое время считалось, что они росли постепенно, за счет слияний и поглощения звезд и других объектов. Но новые данные показывают: некоторые из них либо уже сформировались массивными, либо чрезвычайно быстро выросли на ранней стадии.
«Понимание того, откуда вообще взялись черные дыры, всегда было загадкой, но теперь эта загадка, похоже, углубляется», – сообщает профессор Университетского колледжа Лондона Эндрю Понтцен.
Согласно одной из теорий, раннее поколение черных дыр возникло в результате прямого коллапса огромных газовых облаков. Другая теория гласит, что в молодой Вселенной происходило очень быстрое слияние компактных скоплений звезд и черных дыр, сообщает Arxiv.
Ранее сообщалось, что у черной дыры в центре Млечного Пути зафиксировали вспышки гамма-излучения. Его испускал сгусток газа, который двигался с очень высокой скоростью.